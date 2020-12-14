銀保監公布互聯網保險監管辦法 互聯網代理保險需得許可

中國銀保監正式公布《互聯網保險業務監管辦法》，自明年2月1日起實行。監管辦法確立9月時公布的徵求意見稿內容，規定互聯網保險業務應由依法設立的保險機構開展，其他機構和個人不得開展互聯網保險業務。

對於非保險機構，監管辦法規定不得開展互聯網保險業務，禁止項目包括提供保險產品諮詢服務；比較保險產品、保費試算、報價比價；為投保人設計投保方案；代辦投保手續，以及代收保費等。

對於互聯網企業代理保險業務，監管辦法規定，互聯網企業應獲得經營保險代理業務許可；企業需有較強的合規管理能力、場景和流量優勢、信息技術實力等；要求應實現業務獨立運營，與主營業務實現業務隔離和風險隔離；不得將互聯網保險業務轉委托給其他機構或個人，以及加強消費者權益保護，建立售後服務快速反應機制。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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