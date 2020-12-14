市場失當行為審裁處在證監會的研訊程序結束後，裁定李奕璇於2009年曾就美維控股（前上市編號：3313）進行內幕交易。

證監會指，美維前主席及執行董事唐慶年曾向李奕璇洩露美維擬出售其主要業務消息﹐她於2009年11月16日美維公布將出售核心印刷線路板和面板業務及派發特別股息前購入股份。

審裁處信納，由於兩人保持長期親密關係，因此她於2009年10月23日至28日期間以595萬元購買美維股份時，已從唐慶年獲得有關消息，李奕璇被裁定犯有內幕交易罪。出售美維股份後合共獲利54.68萬，審裁處裁定李奕璇是因為就美維股份進行內幕交易而獲利。

雖然唐慶年向李奕璇談及工作時，對話中提供了一連串零碎消息，消息經李奕璇整理後構成有關消息，但審裁處並不信納唐慶年刻意向李奕璇提供有關消息，儘管其信納唐慶年的行為具有有關效果。

審裁處亦信納，沒有證據顯示唐慶年慫使或促致李購買美維股份的交易，或唐慶年知道或有合理因由﹐相信她會利用消息作來交易，因此不信納唐慶年從事市場失當行為；審裁處將在稍後日期決定對李奕璇的制裁及隨後命令。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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