遠東酒店實業(0037)今日收市後公布,經證監會及公司行政總裁兼董事總經理邱達偉雙方同意,高等法院原訟法庭於上周四(10日)頒令,准予證監會終止於2018年針對邱達偉提出的訴訟。公司指出,證監會根據呈請書對邱達偉提出的法律訴訟經已終止,且證監不再對邱提出撤銷資格令的申請。

翻查資料,證監會兩年前透過高院原訟法庭針對邱達偉發出呈請書,同時發出撤銷資格令,禁止邱擔任香港任何上市或非上市公司財產或業務的董事、清盤人、接管人或經理人,禁令時間最長為15年。證監會當時指控,邱達偉、其胞弟邱達根、以及時任公司秘書兼財務總監呂鴻光,涉及作出虧空、不當行為或其他失當行為的方式經營或處理遠東的業務或事務。

根據證監會資料,指控源於一項調查,當時遠東曾將6100萬元由公司銀行戶口轉至邱達根及邱達偉先父、時任主席邱德根的個人銀行帳戶,據稱是用作代表遠東認購首次公開招股(IPO)的股份。證監會具體指控則包括,認為涉事人未有轉帳取得遠東董事會的事先批准等。

記者:馬迪帆

