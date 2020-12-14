金管局與世界銀行屬下的國際金融公司（IFC）舉辦氣候變化商業網上座談會，IFC亞太區副總裁Alfonso Garcia Mora表示，今後10年亞太區在氣候相關的投資需求將達16萬億元，現時每年有1萬億美元是投資在氣候變化相關行業，例如智能城市、智能農業、可再生能源，有龐大的商機。

Alfonso Garcia Mora表示IFC是在新興市場投資氣候變化最多的機構，在2020財政年度投資了33億美元，另外帶動35億美元投資，未來4年該行計劃在氣候變化的投資比例，由30%提升至35%。他指出，自2000年以來亞太區佔全球自然災害的70%，為經濟、就業帶來重大損失。亞太區亦佔全球二氧化碳排放的三分之一，佔碳炭的60%，因此亞太區最需要氣候變化關注的地區。

金管局總裁余偉文表示，現時是投資解決氣候變化的好時機，金融行業特別是商業銀行可在氣候變化發揮作用，特別是政府已有不少支出。金管局早前與IFC簽署合作協議，成立「綠色商業銀行聯盟」，期望透過平台，協助綠色金融成為銀行的主要業務。

記者：歐陽偉昉

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日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

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方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

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講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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