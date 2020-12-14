據港交所披露，中國恒大（3333）於12月11日以每股均價28.1187元，買入約264萬股恒大汽車（0708）股份，涉資約7423萬元。持股比例由此從74.48%增加到74.51%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

劉美璇退任太古董事 國泰馬天偉接任

納指刪除4間中企 中國外交部稱反對美無端打壓

許漢忠任新巴城巴新董事 輝山前秘書加盟

港商冠華2.9億元貸款到期未還 新疆廠房涉被制裁

蘋果：正調查緯創於印度iPhone廠房被破壞事件

港股跌116點 中國市場監管總局出手 ATM低收