劉美璇退任太古董事 國泰馬天偉接任
文章日期：2020年12月14日 17:33
太古（0019）系人事變動，公司宣布，財務董事劉美璇將於明年4月1日起不再擔任太古、太古地產（1972）及國泰（0293）董事；將由馬天偉出任太古財務董事、太古地產 常務董事及國泰非常務董事。
而馬天偉則會在明年1月25日起，不再擔任國泰董事及財務總裁，由港機工程董事及集團財務董事沈碧嘉接任。
劉美璇今年60歲，自2017年7月起擔任太古及國泰董事，2018年太古舉行中期業績會，當時新任主席施銘倫因事未有出席，便是由劉美璇代為主持業績會。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
其他報道
三星加快佈局印度 獲70億盧比優惠補貼設手機面板廠 料明年投產