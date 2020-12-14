對於納斯達克指數服務公司把4間中國企業，從指數成份股組合內刪除，中國外交部回應指，堅決反對美國政府無端打壓中國企業。

外交部發言人汪文斌指出，現在中國資本市場的開放程度正日益提升，國際投資者配置中國公司的股票日趨便利，個別企業不在一些國際指數之內，不妨礙國際投資者通過其他多種方式投資於這些企業，分享中國發展。

汪文斌表示，中方堅決反對美國政府無端打壓中國企業，有關行徑嚴重違背美方一貫標榜的市場經濟原則和國際經貿規則，將損害各國投資者的利益，也會損害美國的國家利益和自身的形象。

他又表示，中方敦促美國政府停止將經貿問題政治化，停止濫用國家力量。中國政府將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

納斯達克指數服務公司稍早表示，因應美國政府限制中國企業股票的指令，將於今個月21日起，將中芯國際（0981）、中國交通建設（1800）、中國鐵建（1186）和中國中車（1766），從指數成份股組合內剔除。

中芯國際收報22.1元，升0.23%；中國交通建設收報3.68元，跌0.27%；中國鐵建收報4.66元，升0.43%；中國中車收報2.89元，升0.7%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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