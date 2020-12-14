冠華國際（0539）公布，集團於2017年12月12日訂立的融資協議，借入22.26億港元及4800萬美元的貸款融資，連同高達5億港元的彈性增貸。根據協議，有關融資約10%的下一期預設還款約2.9億港元，將於今日到期，惟集團將不能如期還款。

冠華解釋，中美貿易戰及新冠肺炎爆發，導致全球經濟面對不確定因素及影響集團營運。由於全球企業業務營運暫停及店舖關閉，集團遭遇訂單陸續取消及貨物延遲付運。

此外，集團旗下南京新一棉紡織印染及一群中國實體，涉嫌參與侵犯中國新疆維吾爾自治區人權，已被美國商務部實施制裁，導致銀行收緊信貸政策，並就是否向集團授出新銀行融資或就現有借款再融資採取更審慎嚴謹取態；甚至被銀行收回、減少及撤銷銀行融資，導致集團現金流量惡化。

冠華稱，集團已根據融資協議償還前三期如期還款。董事會今日已與銀行討論及商討暫緩還款及再融資安排，並採取積極措施增加集團現金流量，包括與內地銀行聯繫以就該項融資的還款獲得銀行融資。集團表示，目前業務營運正常。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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