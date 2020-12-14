蘋果公司表示，正調查上周末其代工生產商緯創資通、位於印度開設的iPhone生產廠房所發生的暴力事件，了解當中是否涉及違反勞工權益。

台灣科技企業緯創是蘋果公司全球最大的供應商之一， 其印度廠房生產iPhone 7手機和第二代iPhone SE設備。

《印度時報》報道指，事發在印度班加羅爾附近的廠房，有員工在上周末大肆破壞辦公設施、組裝部門等。工會代表稱，有身份不明的員工搗亂，要求支付未付的工資及提供更好的工作時間。當地警方已拘捕149人。

蘋果公司在一份聲明中表示，已派遣團隊人員和核數人員到有關廠區。公司團隊與地方當局保持緊密溝通，並將全力協助他們的調查。

緯創在聲明中表示，對有關事件深感震驚。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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