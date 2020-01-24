港股午後跌幅擴大，最多跌187點，低見26318點，收市跌116點或0.44%，報26389點，成交金額1433億元，較上日增加5.44%；國指跌9點或0.09%，報10443點。恒生科技指數收報8128點，升0.6%。

科技股拖累大市。騰訊（0700）領跌，挫2.89%，收報571元，拖低恒指74點。中國市場監管總局對阿里巴巴（9988）及閱文（0772）罰款，阿里巴巴跌2.63%，報258.8元；閱文收報55.85元，跌4.12%。美團（3690）跌3.81%，報282.6元。ATMX中，僅小米（1810）向上，升6%，報29.2元，是升幅最大的藍籌。

藥明生物（2269）為藍籌中表現最差，收市跌4.05%，收報78.2元。

大摩發表報告指，英倫銀行恢復銀行派息，預計匯控（0005）、渣打（2888）今年股息率達2.77厘及2.68厘，明年分別達4.07厘及3.33厘。匯控跌0.72%，收報41.35元；渣打升1.12%。報49.55元。

此前受新冠疫苗利好消息帶動的國內航空股，今日回吐，國航（0753）收報6.51元，跌1.36%；南航（1055）收報4.83元，跌2.42%；東航（0670）收報3.48元，跌3.06%。國泰（0293）向上，收報7.76元，升1.57%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

三星加快佈局印度 獲70億盧比優惠補貼設手機面板廠 料明年投產

遭內地市場監管總局罰款 閱文回應稱高度重視

上證反彈全日收升21點 創板指重上2700點

【有片：埋身擊】恒生科技指數靠穩 可吼低吸相關指數期貨或ETF

遭市場監管總局罰款 阿里、閱文、騰訊跌幅擴大