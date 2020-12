今年6月,三星集團子公司三星顯示(Samsung Display)與印度北方邦(Uttar Pradesh)簽署諒解備忘錄,計劃於當地設立智慧型手機面板廠。三星近日加緊佈局印度,北方邦政府宣布,將提供70億盧比(約7.37億港元)的獎勵予三星,由三星斥482.5億盧比於當地建立面板工廠。

《路透》報道,北方邦政府上周發聲明指,三星正在將產能從中國遷至印度,此舉有助「印度製造」(Make in India)政策的推行。

北方邦政府表示,三星將獲得70億盧比的優惠補貼,並豁免取得設廠土地時產生的土地稅。該廠預計將創造510個直接就業機會,有望於明年正式營運。

三星為印度市佔率最高的智慧型手機品牌之一,,現時在印度北方邦諾伊達市(Noida)設有全球最大智慧手機製造廠。

