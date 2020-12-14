遭內地市場監管總局罰款 閱文回應稱高度重視
文章日期：2020年12月14日 15:18
中國市場監管總局中午公布向阿里（9988）、閱文（0772）等作出行政處罰決定，相關股份午後跌幅擴大。閱文回應指，高度重視。
內媒報道，閱文集團回應遭反壟斷調查罰款一事，稱閱文集團收到通知並高度重視，已嚴格按照監管部門的要求，積極整改，全面做好相關的合規申報工作。
閱文現跌2.92%，阿里巴巴跌3%。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
其他報道
【有片：埋身擊】恒生科技指數靠穩 可吼低吸相關指數期貨或ETF
郭明錤：iPhone 12 Pro銷售仍然強勁 iPhone 13 將如期9月推出
李小加任內經歷「港倫聯婚」 螞蟻上市腰斬 但印象最深的事係呢樣...