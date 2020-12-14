中國市場監管總局中午公布向阿里（9988）、閱文（0772）等作出行政處罰決定，相關股份午後跌幅擴大。閱文回應指，高度重視。

內媒報道，閱文集團回應遭反壟斷調查罰款一事，稱閱文集團收到通知並高度重視，已嚴格按照監管部門的要求，積極整改，全面做好相關的合規申報工作。

閱文現跌2.92%，阿里巴巴跌3%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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