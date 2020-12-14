中國市場監管總局公布，依法對阿里巴巴（9988）投資收購銀泰商業股權；閱文集團（0772）收購新麗傳媒股權；豐巢網絡收購中郵智遞股權等三宗未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，對三間公司分別處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

阿里巴巴午後跌幅擴大，現跌2.4%，閱文跌1.63%，閱文的大股東騰訊跌2.9%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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