摩通發表明年內房展望,將富力(2777)、綠地控股(滬600606)評級由「增持」降至「中性」﹔將金茂(0817)、遠洋(3377)、融信(3301)、金地集團(滬600383)及華夏幸福(滬600340)降至「減持」因該批公司盈利潛在不達標及因降負債而增長放慢,當中華夏幸福更是連降數級,由「增持」降至「減持」。

摩通展望明年內房板塊將維持穩定,槓桿及系統性風險將減低,但內房商將更趨防守,增長或更罕見,故傾向一些具增長或信貸質素改善的股份。

該行預期「一城一策」明年持續,2021年全國商品房銷售額近15.6萬億元,按年升5%,開發商繼續搶市佔率,頭20大內房2021年市佔率將由35%進一步升至38%,相信2021年淨利潤將增長15%至3170億元。

該行推薦碧桂園(2007),料其信貸方面的投資評級亦受投資者青睞,並傾向合景泰富(1813)、旭輝(0884)及中駿(1966),料三股能在2021年能帶來多於15%增長及利潤﹔另外潤地(1109)則因其零售租金增長將受到高端零售商跑贏推動,而保利地產(滬600048)則受益於龐大土儲。

記者:方楚茵

