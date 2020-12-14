摩通發表明年內房展望，將富力（2777）、綠地控股（滬600606）評級由「增持」降至「中性」﹔將金茂（0817）、遠洋（3377）、融信（3301）、金地集團（滬600383）及華夏幸福（滬600340）降至「減持」因該批公司盈利潛在不達標及因降負債而增長放慢，當中華夏幸福更是連降數級，由「增持」降至「減持」。

摩通展望明年內房板塊將維持穩定，槓桿及系統性風險將減低，但內房商將更趨防守，增長或更罕見，故傾向一些具增長或信貸質素改善的股份。

該行預期「一城一策」明年持續，2021年全國商品房銷售額近15.6萬億元，按年升5%，開發商繼續搶市佔率，頭20大內房2021年市佔率將由35%進一步升至38%，相信2021年淨利潤將增長15%至3170億元。

該行推薦碧桂園（2007），料其信貸方面的投資評級亦受投資者青睞，並傾向合景泰富（1813）、旭輝（0884）及中駿（1966），料三股能在2021年能帶來多於15%增長及利潤﹔另外潤地（1109）則因其零售租金增長將受到高端零售商跑贏推動，而保利地產（滬600048）則受益於龐大土儲。

記者：方楚茵

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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