大摩發表報告指,英倫銀行恢復銀行派息,預計匯控(0005)、渣打(2888)今年股息率達2.77厘及2.68厘,明年分別達4.07厘及3.33厘。

大摩指,根據英倫銀行旗下審慎監管局(PRA)規定,預測匯控最高派息額為30.45億美元(每股15美仙),渣打最高派息額則為5.4億美元(每股17美仙),預期兩家銀行今年將分別派發15.12億美元(每股10美仙)及2.28億美元(每股7美仙),股息率料分別達2.77厘及2.68厘。

預計明年,匯控全年派發22美仙,股息率達4.07厘,而渣打2021年股息預測提高至21美仙,即股息率為3.33厘。

匯控現跌0.72%,渣打升0.51%。

