天風國際分析員郭明錤發表報告指，下一代iPhone 13將重新回歸一貫9月推出新iPhone的檔期，意味將不會出現iPhone 12延遲推出的情況。

另外，郭明錤亦強調，「iPhone 12 Pro銷售仍然強勁」，今年Pro型號的需求好於預期，儘管蘋果一直面臨iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max鏡頭相機模組的影像感測元件的供應問題。

早前亦有報告質疑iPhone 12需求，郭明錤指，iPhone 12搭載的A14晶片出貨量之所以降低，除了季節性因素外，另一個原因是台積電將生產線轉移至用來開發新產品A15晶片，以便用在iPhone 13系列手機上，這也是他評估iPhone 13能如期上市的原因之一，因此沒什麼好擔心。

郭明錤又指，根據最新的調查顯示，iPhone組裝與零組件在明年首季的出貨預測調升3至5%，明年第2季出貨預測雖由約5100萬部下調至4500萬部，但仍較去年同期的3600萬部顯著增長。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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