郭明錤：iPhone 12 Pro銷售仍然強勁 iPhone 13 將如期9月推出
文章日期：2020年12月14日 12:48
天風國際分析員郭明錤發表報告指，下一代iPhone 13將重新回歸一貫9月推出新iPhone的檔期，意味將不會出現iPhone 12延遲推出的情況。
另外，郭明錤亦強調，「iPhone 12 Pro銷售仍然強勁」，今年Pro型號的需求好於預期，儘管蘋果一直面臨iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max鏡頭相機模組的影像感測元件的供應問題。
早前亦有報告質疑iPhone 12需求，郭明錤指，iPhone 12搭載的A14晶片出貨量之所以降低，除了季節性因素外，另一個原因是台積電將生產線轉移至用來開發新產品A15晶片，以便用在iPhone 13系列手機上，這也是他評估iPhone 13能如期上市的原因之一，因此沒什麼好擔心。
郭明錤又指，根據最新的調查顯示，iPhone組裝與零組件在明年首季的出貨預測調升3至5%，明年第2季出貨預測雖由約5100萬部下調至4500萬部，但仍較去年同期的3600萬部顯著增長。
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