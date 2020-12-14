港交所行政總裁李小加本月31日將離任，任期僅餘兩周。他今日在告別傳媒會上表示，其後不會離開香港，離任亦不是與大家說再見，可能很快又會再見面。他表示，未來很可能繼續在中環工作，也會頻繁出現於交易廣場，但對於具體去向仍守口如瓶。他透露，將繼續從事金融，做「水利工程師」，且不太想再打工。他又提到，對研究中小企融資很有興趣，不過仍在思索方案，留下諸多懸念。

至於會否去往官場，李小加則笑指，「選特首的想法是不能亂想的」，又坦言是否做官的問題不好回答。他表示，沒有人招徠自己去做官，因此若說不想做，就顯得自作多情；若說想做，相信官場也輪不到自己表達興趣。

李小加任職11載，任內搭建互聯互通、完成上市改革，但也經歷過倫交所收購失敗、螞蟻上市腰斬的「滑鐵盧」。他今日打趣指，印象最深的事情反而是最初上任時，斥資60萬元將原先港交所4個銅鑼，改成一個巨鑼，指巨型銅鑼至今「投資回報率還不錯」。他表示，任內談不上遺憾，因為多數要做的事情都很具野心，多數目標都已完成。

回憶過去，李小加表示，最難忘的挑戰則是在2013年，阿里巴巴（9988）欲來港上市談判破裂後，他於網誌寫下「發夢文」，以10名不同角色身分，評論事件。他表示，當時最大的IPO遠走他鄉，「要在夢裡想事，是多麼絕望」。他感悟指，香港市場十分審慎，亦看重法治，是最強大的優點，但在某些改革上，亦成為最大的缺點。回顧當年，阿里本想以「合伙人制」來港上市，一度已與上市科洽談，但最終遭到證監會拒絕。阿里去年來港作第二上市，變相令李小加最終「夢想成真」。

李小加今年5月宣布離任時，實際與港交所的合約仍有18個月才到期，其後又進一步宣布提早離任，明年起轉為顧問，外界對其「快馬加鞭」揣測紛紛。他今日解釋，提前離任只是因為明白港交所要尋找下任CEO將不容易，要提前公布，而且今年疫情之下無大工程進行中，「換將」成本最低，再加上今年是豐收年，相信大家心情比較好。

記者：馬迪帆