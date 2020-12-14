港股高開低收，半日恒指窄幅上落。恒指最多跌99點，低見26406點，之後跌幅收窄，收市跌25點或0.1%，報26480點，成交金額809億元；國指升15點或0.15%，報10468點。恒生科技指數收報8116點，升0.45%。

中央政治局上周五會議首次提出，「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，「要抓好各種存量風險化解和增量風險防範」，表明大型金融科技企業今後不可能再游離在監管之外。ATMXJ普跌，騰訊（0700）領跌大市，挫1.87%，收報577元，拖低恒指拖低48點；阿里巴巴（9988）跌0.15%，報258.8元；美團（3690）跌4.36%，報281元，為表現最差藍籌；小米（1810）「雙12」銷售表現強勁，半日走勢向上，曾創上市新高，見29.1元，收報28.9元，升4.9%，為表現最好藍籌；京東（9618）收報315.4元，跌1.5%。

國際金融股個別走，友邦（1299）升0.84%，收報90元；匯控（0005）跌0.72%，收報41.35元。

汽車股做好，吉利汽車（0175）收報22.3元，升1.36%；比亞迪股份（1211）收報176.8元，升1.55%；廣汽集團（2238）收報8.37元，升4.76%；東風集團股份（0489）收報8.41元，升7%；長城汽車（2333）收報16.08元，升6.77%；北京汽車（1958）收報2.71元，升1.12%。

光伏股續揚，保利協鑫能源（3800）升3.64%，報1.14元；協鑫新能源（0451）升2.2%，收報0.232元。

內房方面，禹洲（1628）建議分拆禹佳生活服務上市。禹洲收報2.84元，升1.43%。

中國恒大（3333）再度增持恒大汽車（0708），持股量升至74.48%。恒大報15.44元，升1.05%；恒大汽車報27.8元，跌2.11%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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