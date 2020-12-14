中國家具製造商匯森家居（2127）今起招股，至12月18日（周五）截止，集團計劃發行發售7.5億股，其中10%公開發售，90%國際配售，招股價為1.57元至1.86元，集資額11.78至13.95億元，一手2000股，每手入場費3757元，料於12月29日（周二）掛牌上市。中信建投為獨家保薦人。

集團已與Capital Investment LLC、贛州市華順工貿、贛州發展投資控股集團等7名基石投資者訂立基石投資協議，一共認購約為6.212億元股份。

集團管理層表示，上市後將利用家居行業發展多年的優勢，建立自有品牌，有意在中國及國外收購家具品牌，可更快發展業務。管理層又指，出口到美國的關稅由客戶承擔，因此中美貿易戰對集團無重大影響。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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