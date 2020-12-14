碧桂園服務（6098）上周以折讓9.5%配股，籌77億元。據券商銀河聯昌報告，管理層解釋配股是由於公司早前股價跌至39元附近，是其在4月發行近40億元可轉債（CB）的行權價，故需要贖回該批股份，將限制其戰略擴張資金，故公司擬將配售所得用於資技術以提高其運營效率；擴大其社區團購業務；擴大城市服務和商業物業管理，以補充其在住宅物業管理方面的實力。

該行指，碧桂園服務是意料之外，因為目前集團仍處淨現金狀態，在6月底仍有達65億元人民幣現金，足夠其短期擴張，投資者可能對其無明確收購目標侯配股而帶來的攤薄感到失望。但集團管理層表明在未來12個月無需再作進一步融資。

該行重申對碧服的「增持」評級，但目標價降至53.9元，主要是反映配股令每股收益攤薄。

據媒體報道，中信里昂亦將碧服目標價降至64.5元，交銀則指今次配股所得將用於社區增值服務相關的研發及戰略投資，將長遠增強其競爭優勢及持續增長，維持該行「買入」評級，目標價61.4元。

碧服於今早先升後回，暫報47.1元，跌0.21%。

記者：方楚茵

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

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方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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