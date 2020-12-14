恒指跌25點，收報26480點，成交金額809億元。美股周五先跌後回穩，脫歐談判未有結果但仍然繼續，美股期貨向好。今早科技股沽壓較大，《人民日報》點名批評，周末又有多家供應商宣布禁止給「嚴重低價」的社區團購平台供貨，美團（3690）一度跌超過7%，收市跌3%；騰訊（0700）、阿里（9988）和京東（9618）全都跌逾1%。但小米（1810）持續強勢，再破頂升4.9%。

恒指依然是悶局，科技股在中央反壟斷大旗下失去動力，期望舊經濟持續走高也不設實際，市場仍是炒個別板塊為主。今早較強的有汽車股、資源股、手機設備股。

光伏板塊強勢，福萊特（6865）大漲11.3%，信義光能（0968）及保利協鑫（3800）均升逾3%。過去兩年光伏裝機量表現欠佳，但十四五期間將大不同，料未來5年國內年均新增光伏裝機規模可達70吉瓦，樂觀預計的規模將達到90吉瓦。這將遠超原先的每年50吉瓦的預期，較2019年的30.11吉瓦也是大幅上揚。

此外，目前全國大部分地區的光伏發電已經具備平價上網條件，在2020年中國光伏競價項目的平均補貼強度降低了3.3分錢。一般預料2021年將會步入全面平價上網。

光伏是高啤打值的板塊，以往不斷受到政策反覆的影響，經常大起大落。但未來5至10年將步入黃金發展期，若能承受股價波動，會是買入作中長續持有的好選擇。短期來說，福萊特（6865）整固多時後今早向上突破，成交亦配合，可小注追入看看能否展新升浪。

張兆聰

明報首席評論員