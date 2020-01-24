匯豐銀行公布，將推出「匯豐粵港澳大灣區（香港）獎學金」，鼓勵本港大學的本科生探索日後在大灣區發展，並豐富區內的人才庫，是全港首個同類奬學金計劃。未來三年，匯豐將資助最多100名學生，獎學金總額達800萬港元。

匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，大灣區擁有多元化產業，去年的經濟總值已高達1.68萬億美元，相等於全球第12大經濟體。隨著整個區域逐步朝向數碼創新和綠色經濟的方向發展，區內對人才的需求將有增無減。王冬勝期望，透過「匯豐粵港澳大灣區（香港）獎學金」，鼓勵香港的未來棟樑，擴闊視野，更好地規劃自己的將來。

由即日起，全港12家大學及專上學院可提名有志到大灣區升學或發展事業的全日制本科生申請以上獎學金，參加者需要提交一份詳細的個人未來發展大計，入圍的學生將獲邀面試，由匯豐高級管理層及員工代表擔任評審。匯豐將於明年6月公布結果，每名獎學金得主將獲得8萬港元。

獎學金得主亦有機會參與學長計劃，與匯豐的管理人員交流，亦可跟在大灣區的金融界領袖聯繫，拓闊人際網絡。

此外，匯豐亦計劃透過政府宣布的「大灣區青年就業計劃」，聘請有意到大灣區工作的畢業生。