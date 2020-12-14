中國11月份70大城市房價按年升4%，升勢延續62個月，內地三大指數上漲。上證綜指高開後曾兩度倒跌，其後維持升勢，高見3362點，半日收報3360點，升13點或0.4%，成交額1941億元(人民幣．下同)。

深證成指先跌後回升，曾高見13632點，並接近半日高位收市，收報13629點，升74點或0.55%，成交額2363億元。兩市成交額合共4304億元。

創板指以接近半日高位收市，收報2715點，升27點或1.04%，成交額972億元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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