一個月HIBOR跌轉升 再創逾一個月高位
文章日期：2020年12月14日 11:32
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，按日升1.77點子至0.26696%，再創逾一個月新高。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.05點子至0.04768%；1星期HIBOR升0.07點子至0.0875%；2星期HIBOR升0.75點子至0.12696%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.55點子至0.36554%；6個月期HIBOR跌0.73點子至0.54268%；12個月期HIBOR跌0.41點子至0.72316%。
港元現報7.7515元，貶值2點子。
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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