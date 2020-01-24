《路透》根據中國國家統計局數據計算，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4%，較上月漲幅4.3%收窄，漲勢延續62個月，漲幅為2016年2月以來最小；按月上升0.1%，亦較上月0.2%收窄，為今年3月以來最小。

經測算，11月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有36個，上月為45個；持平的有6個，上月為6個；下跌為28個，上月19個。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶稱，70個大中城市房地產市場價格漲幅總體平穩，略有回落。各線城市新建和二手住宅銷售價格按月漲幅與上月相同或回落；按年漲幅比上月回落，二手住宅漲幅總體穩定。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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