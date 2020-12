中央政治局上周五會議首次提出,「強化反壟斷和防止資本無序擴張」,「要抓好各種存量風險化解和增量風險防範」,表明大型金融科技企業今後不可能再游離在監管之外,從而實現野蠻成長。市場預期將對巨頭反壟斷,更有可能強行分拆業務。

阿里(9988)跌1.4%,騰訊(0700)跌1.5%;京東(9618)跌2%,美團(3690)跌4.2%。

官媒人民日報今日亦就此發表評論文章,稱「掌握著海量數據、先進算法的互聯網巨頭,理應在科技創新上有更多擔當、有更多追求、有更多作為,」「別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量,科技創新的星辰大海、未來的無限可能性,其實更令人心潮澎湃」。

中原銀行首席經濟學家王軍稱,信號是非常嚴厲和明顯的,「敲打」的意味很強,層級越來越高。不排除會仿效國外對一些巨頭進行反壟斷調查、甚至進行分拆。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

小米雙12銷售額按年增40%

美國財政部:未發現外國金融機構與被制裁中港官員有「重要交易」

傳黑客入侵美國財政部、商務部

匯森家居今日起招股 入場費3757元

時代鄰里2.96億人幣 購成都物管公司49%

恒指高開16點 友邦領升 美團跌逾4%藍籌最弱

上證高開2點 人行開展200億人幣逆回購操作

美股上周五跌幅收窄 道指更微升0.2% 港股ADR跌1%或261點