中央政治局首提反壟斷 或強行分拆 科技股向下 美團跌4%
文章日期：2020年12月14日 10:53
中央政治局上周五會議首次提出，「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，「要抓好各種存量風險化解和增量風險防範」，表明大型金融科技企業今後不可能再游離在監管之外，從而實現野蠻成長。市場預期將對巨頭反壟斷，更有可能強行分拆業務。
阿里（9988）跌1.4%，騰訊（0700）跌1.5%；京東（9618）跌2%，美團（3690）跌4.2%。
官媒人民日報今日亦就此發表評論文章，稱「掌握著海量數據、先進算法的互聯網巨頭，理應在科技創新上有更多擔當、有更多追求、有更多作為，」「別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量，科技創新的星辰大海、未來的無限可能性，其實更令人心潮澎湃」。
中原銀行首席經濟學家王軍稱，信號是非常嚴厲和明顯的，「敲打」的意味很強，層級越來越高。不排除會仿效國外對一些巨頭進行反壟斷調查、甚至進行分拆。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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