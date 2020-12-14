美國財政部上週五表示，自從10月14日幾位中港官員因涉港問題被美國列入黑名單後，該部並未發現有任何外國金融機構與他們進行「重要交易」。

美國財政部表示，將繼續監控任何符合這些制裁標準的活動，並持續與外國政府及外國金融機構就這個問題保持聯繫。

金融股向上，中銀香港（2388）升3.1%，中國銀行（3988）升1.9%，友邦保險（1299）升1.3%，建設銀行（0939）升0.9%，中國平安（2318）升0.7%，工商銀行（1398）升0.6%，交通銀行（3328）升0.5%，匯控（0005）跌0.12%，渣打（2888）升0.82%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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