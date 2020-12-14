美國財政部：未發現外國金融機構與被制裁中港官員有「重要交易」
文章日期：2020年12月14日 10:40
美國財政部上週五表示，自從10月14日幾位中港官員因涉港問題被美國列入黑名單後，該部並未發現有任何外國金融機構與他們進行「重要交易」。
美國財政部表示，將繼續監控任何符合這些制裁標準的活動，並持續與外國政府及外國金融機構就這個問題保持聯繫。
金融股向上，中銀香港（2388）升3.1%，中國銀行（3988）升1.9%，友邦保險（1299）升1.3%，建設銀行（0939）升0.9%，中國平安（2318）升0.7%，工商銀行（1398）升0.6%，交通銀行（3328）升0.5%，匯控（0005）跌0.12%，渣打（2888）升0.82%。
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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