路透社引述消息指，美國財政部及商務部負責制定互聯網及電訊政策的電腦系統，被黑客入侵，並監視職員的電郵通訊長達數月，初步相信黑客受俄羅斯指派。

商務部承認，其中一個部門系統被入侵，已經請網絡安全及基建安全局及聯邦調查局調查。

國家安全委員會發言人表示，正採取所有必要行動查證及作出補救，聯邦調查局等多個部門聯手調查，鎖定俄羅斯是調查對象。

美國網絡安全公司「火眼」上星期被外國政府支援的黑客以「世界級技術」，偷取具入侵性的安全測試工具。消息指今次事件跟「火眼」受到的攻擊有關。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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