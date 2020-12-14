匯森家居（2127）公布，全球發售7.5億股，今日起至周五(18日)招股，每股招股價介乎1.57元至1.86元招股，集資額11.78億至13.95億元。預期12月29日掛牌。中信建投為獨家保薦人為。

一手2000股，入場費3757.49元。

根據發售價每股發售股份的中間價1.715元計算，公司所得款項淨額，約45.4%預期用於建立專注於製造板式家具及軟體家具的新製造工廠；33%用於建設愛格森工廠二期工程；5%用於購置更先進及自動化的機器及設備以升級生產線；6.6%提高產品設計及研發能力；10%用作一般補充營運資金及其他一般企業用途。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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