恒指今早高開16點或0.07%，報26522點，成交金額150億元；國指今早高開1點或0.02%，報10453點。恒生科技指數開市報8056點，跌0.3%。

友邦（1299）領升，高開0.67%，報89.85元，是貢獻恒指17點。「ATMXJ」個別走，阿里巴巴（9988）升0.15%，報258.8元；騰訊（0700）跌0.43%，報585.5元；美團（3690）跌4.36%，報281元，為表現最曳藍籌；小米（1810）升0.91%，報27.8元。京東（9618）與招行（3968）合作開設直銷銀行。京東開報321元，升0.25%；招行報47.6元，跌0.83%。

創科實業（0669）升2.13%，報105.7元，為今早表現最好藍籌。

人行收緊金融機構跨境融資宏觀審慎調節參數，內銀股向上。工行（1398）升0.63%，報4.81元；交行（3328）升0.72%，報4.22元；中行（3988）升0.75%，報2.68元；建行（0939）升0.17%，報5.82元。

內房方面，禹洲（1628）建議分拆禹佳生活服務上市。禹洲（1628）報2.89元，升3.21%。

中國恒大（3333）再度增持恒大汽車（0708），持股量升至74.48%。恒大報15.34元，升0.39%；恒大汽車報28.4元，無升跌。

青島啤（0168）股東擬折讓4%售股，開報75.4元，跌4.13%。

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