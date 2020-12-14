時代鄰里（9928）以共2.96億元人民幣，收購成都合達聯行科技49%股權。市賬率約為7.8倍，及市盈率約14倍。

截至2020年8月31日，項目公司(成都合達聯行科技旗下全資公司)的物業管理服務涵蓋合約面積約2,670萬平方米及在管面積約1,852萬平方米，185個合約管理服務項目及155個在管服務項目。其主要為住宅物業、商業物業及其他類型物業提供物業管理服務，包括政府辦公樓、旅遊景區等多種業態。項目公司亦提供城市公共服務，包含中國四川省彭州市市容秩序輔助管理服務等。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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