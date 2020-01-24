虛擬銀行WeLab Bank再有高管離職消息，據市場消息指，該行CTO（首席技術官）周子健（Kenneth Chau）已經請辭，將於下月離任。雖然早前該行曾發生事故，但據悉他是以到齡退休為由請辭。

周子健在加盟WeLab前，在星展銀行任職高級副總裁，據聞他已接近退休年齡。本報今晚向WeLab Bank查詢，至今未有回覆。

WeLab Bank於今年7月底正式開業，至9月推出高息活動優惠時，系統因負荷問題，令客戶一度無法登入其手機應用程式，該行及後即升級部分雲端架構的設計，並且增加平台的容量與運算力。

金管局在事故發生時曾回應稱，已收到銀行通報，並會作出適當跟進。而上周，財政事務及庫務局長許正宇曾表示，金管局非常重視虛擬銀行的事故，已要求相關銀行撤查事故成因，但強調事故未見對客戶利益造成實質影響。

這已是WeLab Bank近一年以來第三位高層離任，在去年12月底，前任WeLab Bank行政總裁、有「卡王」之稱的梁永祥離任，當時的原因是退休。該行其後委任前台灣渣打銀行首席財務官謝學海為CEO，但謝學海上任不足一年，該行又於今晚稍早前證實，謝學海已已辭任行政總裁一職。

明報記者︰廖毅然