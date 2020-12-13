招商銀行（3968）上周五公布，將伙拍網銀在線（北京）商務服務有限公司，，共同籌建「招商拓撲銀行」，是一家獨立法人直銷銀行。據天眼查資料顯示，網銀在線為京東（9618）旗下京東數科的全資子公司。

網銀在線的註冊資本83.53億元人民幣，法定代表人爲黃挺。翻查資料，京東於2012年10月，透過直接收購網銀在線的方式，獲得央行發放的《支付業務許可證》。

招行的公告顯示，招商銀行和網銀在線將分別持有拓撲銀行70%及30%的股權。一旦籌建工作完成後，該公司將按照有關規定和程序向中國銀保監會提出開業申請。

招商拓撲銀行有機會成為百度和中信銀行 （0998）合資的「百信銀行」後，中國第二間獨立法人直銷銀行。直銷銀行是指由傳統銀行發起的純網絡銀行，性質與本港的虛擬銀行相同。

此前，招商銀行早於2017年2月發公告，擬全資發起設立獨立法人直銷銀行，並稱會根據業務發展的需要，在監管批准的前提下，可轉讓不超過30%的股權，以引進戰略投資者。董事會在2018年3月表示，同意公司與戰略合作方發起行動，初始注冊資本擬定為20億元人民幣，由招商銀行出資14億元，持股70%；戰略合作方出資6億元，持股30%。