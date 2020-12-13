K11集團宣布，武漢K11於昨日正式開幕，是疫情以來首個在武漢開幕的大型商業綜合體，亦是武漢在新常態下復蘇重要訊號，爲核心區域帶來全新文化創意和商業活力，振興市場與品牌信心，釋放更多消費力，提升華中地區商業格局。

集團指出，雖然武漢是疫情初期最受影響的城市之一，K11對武漢以及整個華中地區仍充滿信心，在武漢設立第二座規模更大的K11，可與光谷K11 Select發揮協同效應，全面覆蓋不同年齡層消費者。除了武漢，K11亦在積極在大中華區布局，料2025財政年度足跡將遍佈10個城市，合共38個項目。

新世界（0017）行政總裁兼K11集團創辦人鄭志剛指出，武漢K11 Art Mall II館開幕，是集團在大中華區建立文化零售地標又一里程碑，新項目將啓發華中地區的租戶、藝術家、創意人才、合作夥伴、消費者以及更廣泛社區的合作。

武漢K11總建築面積約24.7萬平方米，包括8.6萬平方米的K11 Art Mall、5.6萬平方米的K11 ATELIER辦公樓，以及K11旗下首個室外休閒步行街AVENUE 11。