內地官方智庫及上海交通大學於2020上海金融論壇上發布報告《上海國際金融中心建設目標與發展建議》。報告指，目標於2035年，上海基本建成頂級全球金融中心，與紐約及倫敦「並駕齊驅」，屆時要引領亞洲輻射全球，以開放的現代化金融市場體系為核心，並以全球人民幣資產配置中心為標誌。

報告指，上海成為金融中心的目標，「是全球經濟金融格局變化的必然要求，是中國綜合經濟實力的重要體現」。報告稱，要完成這一目標，需要4方面條件，分別為建成充分開放的金融市場及機構體系；打造國際領先的金融基建及金融科技體系；完善與國際對接的金融法制監管；以及形成高度國際化的營商環境及人才團隊。

報告就如何建設金融中心，提出31條建議，共分為8個方面。其中首個方面、「加快完善金融市場體系」部分，建議增強國債市場流動性，完善資產證券化體系，豐富各類衍生品市場品種，發展高收益債券市場、特殊資產市場，完善綠色金融交易市場等。

於「健全當地金融機構體系」部分，則提到應支持上海試點商業銀行經營證券業務，建立國家政策性科技銀行等。「擴大金融對外開放」部分，報告則建議，擴大外資准入業務范圍，逐步開展各類人民幣資產跨境轉讓業務，於上海建設亞洲國際中央證券托管機構，推動金融數據跨境流動等。