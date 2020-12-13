財庫局長許正宇今日（13日）於深圳當局舉辦的金融峰會上致辭，他表示，港府期望長遠而言推動整個金融業界擁抱科技，協助金融市場轉型升級，將從監管、資助及人才三方面入手，推動發展。

許正宇表示，在監管方面，近年虛擬資產的交易及投資活動越見活躍，而虛擬資產以區塊鏈為核心技術，有去中心化及匿名交易的特性。他表示，這些特性為金融監管帶來挑戰，而港府已開始就一個新的發牌制度建議進行公眾諮詢，務求為虛擬資產市場的發展取得監管與發展之間的平衡。他表示，諮詢可延伸香港在監管方面的優勢，也讓令本地市場拓展至新的金融科技投資產品。

資助方面，他表示，港府推出「拍住上」金融科技「概念驗證測試」（Proof-of-Concept）資助計劃，鼓勵傳統機構伙拍初創企業，進行概念驗證測試。在人才方面，政府則擬動用最多1.2億元，推出金融科技「千人計劃」，創造1000個新職位。

除金融科技，許正宇亦在會上強調，深港金融合作將是落實大灣區規劃的重點方向。他表示，今年以來，深港兩地已實現交易所買賣基金（ETF）互掛安排，未來期待與深圳建立更緊密聯繫，「可令香港與深圳兩座「兄弟城市」的合作走上一個新台階」。