財政司司長陳茂波今日於網誌指，2021年將繼續是充滿不確定性的一年，為應對未來或出現的變化，編制明年財政預算案更需為運用公共資源釐訂先後緩急，會全力配備涉及防疫抗疫工作的資源，令防疫工作取得最大效果。這是穩住經濟民生的最關鍵要素，也是恢復與內地通關和國際往還的先決條件。

他指出，明年除了本地和環球疫情發展仍有很大變數，還有中美關係發展，以至地緣政治等影響。因防控措施而暫時關閉或限制營業的處所，公共資源提供一定支援是情理之中，但只是杯水車薪，並非長久之計。他認為，最重要是管控好疫情，恢復正常營運。政府資源有限，年初疫情至今已推出金額規模歷來最大的支援措施。疫情往後發展難免起伏，政府為防疫抗疫工作配備充足資源同時，亦需保留財政實力，應付已知和不時之需，特別是要在風雲變幻的外圍環境和疲弱的本地經濟情況下，保持香港金融穩定。

陳茂波表示，特區政府正積極推進疫苗工作，已鎖定兩隻採用不同技術的疫苗供應，第三間採用另一種技術的疫苗的洽購亦接近落實，政府目標在最短時間內、購得最大量的疫苗（初步目標數量為香港人口兩倍）以供市民接種。

不過，全球疫苗仍求過於供，且審批未完成，疫苗供應無可避免將是分批到達，隨後接種安排會按需要和風險分成不同優次群組，分批處理。市民接種疫苗的速度，以及社會對疫苗接受程度等，均影響疫情控制成效。