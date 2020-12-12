美國國會就刺激經濟法案仍未有新進展，加上英國無協議脫歐風險上升，令美股周五早段走弱。隨後美國藥監部門批准輝瑞及BioNTech疫苗使用，亦未有對股市帶來太大刺激，道指上升0.16％，報30046點，標普500指數跌0.13%，報3663點，納指報0.23%，報12377點。

美股本周創新高後回落，總結全周，道指跌0.57%，標指跌0.96%，納指跌0.69%，結束前兩周連升走勢，標指和納指創自10月底以來單周最大跌幅。

雖然美國國會在周五最後期限，通過延長聯邦撥款延長一周避免政府停擺，並為單獨就新冠援助和一項整體支出議案進行磋商，不過美國各州收緊防疫措施，就業情況惡化，但投資者期望的刺激法案仍未通過，而大多數政府援助已經用盡。

個股方面，迪士尼宣布旗下串流服務Disney+約一年獲得8680萬名訂戶，並估計2024財年獲得2.3億至2.6億名用戶，服務亦將加價14%至每月8美元，昨急升13.59％。彭博引述消息指，蘋果計劃自行設計手機的蜂巢式調變解調器，取代高通產品，高通昨急跌7.36％。

恒指夜期收報26373點，下跌0.31%，低水133點。ADR港股比例指數下跌1%，收報26243點。英國或無貿易協議脫歐，匯控（0005）ADR折合報41.16港元，比港股低收1.18%，中國人壽（2628）ADR折合報16.9港元，比港股低收1.18%。