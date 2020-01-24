財匯局行政總裁Marek Grabowski今年赴港上任，現時已到港數月。Grabowski今日介紹，財匯局近期獲得內地當局批出7份上市公司審計底稿，而與內地監管的合作將是當局首要任務，并仍在進行中。他表示，本次獲得底稿僅是開始，仍有更多目標希望雙方可達成。他表示，期望未來獲取底稿可進一步加速，但其中涉及多個持份者，除國家財政部監督評價局外，亦要視乎持有審計底稿、被調查公司自身合作的速度。

本次由當局2月至3月間發出申請，至年底獲批底稿，共需時約10個月。被問及是否較預期慢，Grabowski坦言，速度上亦要考慮到此為雙方初次合作，流程對所有人來說都是全新。他表示，取得速度亦要視乎當局取得底稿目的、底稿性質，例如若是為查察（inspection），就更像是既定流程，相對速度更快；而若是調查（investigation），則會針對個別部分，需時也更長。

另一方面，財匯局與美國審計機構暫無合作，而美國近期則醞釀法案，並點名指香港為拒絕其審查的司法管轄區之一。Grabowski表示，與美國仍有許多潛在合作方法，包括雙邊合作，以及透過國際組織多邊合作。惟他強調，美國來港上市公司僅佔少數，因此並非當局工作重點。

財匯局主席黃天祐則補充指，雖然美港暫無監管層面的合作，亦不會向對方索取審計底稿，但財匯局在成為獨立監管機構之前，曾就日常運營方面向美國監管機構「取經」。他表示，就日常運營事務諮詢亦是國際上常有情況，港、美監管者亦關係友好。他續表示，未來不排除向其他國際監管機構，分享於內地合作的經驗。

此外，財匯局今日發布兩份報告，分別為監察核數師審計質素，以及檢閱香港會計師公會職能履行。報告指出，大部份核數師審計工作均符合標準，但仍普遍存在審計缺失（deficiencies），未能完全遵守相應守則及法規，惟不代表審計財報出現錯漏。至於公會方面，亦整體運作良好，但仍需要加強政策及程序。