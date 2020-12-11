本港上市公司獨董監察能力不足，時常由公司高層親朋好友出任，一向為人詬病。港交所（0388）於今日發布的企業管治年報中，點名提到上市公司獨董現狀。報告顯示，逾1600名獨董在任超過9年，並且有42名「獨董王」。港交所強調，部分公司給出聘用連任多年或超額任職的獨董理由不充分，董事會應全面考慮。

根據報告，截止今年6月底，上市公司約有8170名獨立非執董，其中逾1600人都是在任超過9年，共佔全部獨董的約兩成。而有166家上市公司，更是每名獨董都在任9年及以上。報告顯示，多數公司給出的解釋是，認為獨董仍符合「獨立性準則」，佔83%；或認為獨董擁有豐富經驗、技能，佔75%；此外亦有四成公司，給出原因是人選是通過提名委員會評估。

所謂「獨立性準則」，是《上市規則》3.13條規定，評估董事獨立性的數項方法，包括持股不超過1%等。港交所指出，「獨立性準則」主要是針對董事的實際或潛在利益衝突，認為符合準則，就等同於董事可繼續作獨立判斷的理解是不準確。該所呼籲，上市公司亦要顧及更新董事會成員組合及繼任計劃的需要，而在重選連任董事時，則要格外嚴謹。

獨董除連任時間長，另一問題則是任職公司多。本地有不少「獨董王」，較知名的有石禮謙、林家禮等人。根據報告，截止今年6月底，共有42名董事出任7家以上的公司董事，被問及為何認為此類董事仍能勝任，高達八成公司解釋指，董事出席會議率理想；此外分別有約四成公司，指董事對公司作出寶貴貢獻，或是董事具有豐富經驗、技能。港交所就此則炮轟指，單憑出席率理想無法證明超額任職獨董仍可投入足夠時間履職，而「即使獨董再能幹，如果未能抽空處理公司事務，亦無貢獻可言」。

此外，本次報告亦關注董事會性別多元化情況。截至今年9月24日，共有813家上市公司董事會中無女董事。港交所指出，此部分公司應特別考慮設定可計量目標，促進董事會多元化。