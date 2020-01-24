合生創展（0754）公布，旗下兩間全資附屬向北京市國資委控制的北京國有資本經營管理中心轉讓了總價21.57億元人民幣（下同）的北京農商行股份3.638%，轉讓的股份每股平均價4.88元。該批股份成本僅14.3億元，料將帶來盈利近9.2億元，將計入合生創展的其他全面收入，並用於集團未來投資及或用作營運資金。

在交易後，兩間全資附屬公司中，一間將清倉北京農商行，一間仍持有8237萬股或0.678%。集團指出，由於預料出售股份會帶來令人滿意的回報，認為是套現部分在北京農商行投資的良機，並可以用於集團未來投資及或用作營運資金。另一方面，因北京農商行每年派息穩定，保留若干北京農商行的投資可以作為一項穩定現金流的投資。

合生創展今日微升0.83%，收報19.44元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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