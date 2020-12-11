政府推出予65歲或以上人士認購的第五批銀色債券，今天（11日）下午2時截止認購。匯豐銀行發言人表示，市場對新一批銀色債券的反應非常熱烈，並創下銀債開售以來多項新高。認購金額約為2019年的五倍，申請宗數較去年上升逾一倍，平均每人申請33手。經該行數碼渠道的申請有顯著上升，申請宗數是去年的三倍，認購金額同比更增加530%。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指，經中銀香港認購銀色債券的認購金額及人數均創新高，總認購金額更突破本行銀色債券及iBond的歷史紀錄，反應熱烈。總認購金額為去年5倍，總認購人數則是去年2倍，每人平均認購近30手。

今年中銀香港新增手機銀行認購渠道，經電子渠道認購的佔比亦有所增加，認購金額為去年近9倍，人數為去年逾3倍。由於低息環境將會持續，相信客戶會長期持有銀色債券收息。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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