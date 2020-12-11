碧桂園服務（6098）以每股45元配售1.73億股，籌77.85億元，佔擴大後已發行股本的5.9%。據路透旗下IFR報導指出，是次碧服配股吸引了騰訊（0700）及高瓴。

今次配售價為45元，較股份昨收市價49.7元折讓達9.46%，股份今日受壓，曾低見46.1元，或跌7.2%，其後回升，終收報47.2元，跌5.03%，全日成交28.66億元。

集團指，配售將為公司籌集資本及擴大其股東及資本基礎之良機，加強其財務狀況及流動性，為集團提供資金用作營運資金和未來發展，無需產生利息成本。

受碧服配股消息拖累，板塊再次受壓，多隻股份跌達4-7%，金融街物業（1502）跌6.82%、時代鄰里（9928）今日跌5.29%、中海物業（2669）跌4.78%、保利物業（6049）跌4.63%、華潤萬象（1209）跌4%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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