港股高開高收,午後窄幅向上,收市升95點或0.36%,報26505點,成交金額1359億元,較上日增加23.56%;國指升36點或0.35%,報10452點。恒生科技指數收報8080點,升0.68%。

過去一周,恒指累跌1.23%或330點,跌幅是10月30日後最大,本周表現最佳的是小米(1810),累升8.67%;表現最差的是石藥(1093),累跌8.2%。

國指本周累跌1.62%或172點,跌幅同為10月30日後最大,表現最佳的是阿里健康(0241),累升10.42%;表現最差的是石藥(1093),累跌8.2%。

ATMX向上,騰訊(0700)撐市,收市升1.73%,收報588元,貢獻恒指43點;其次為美團(3690)升2.37%,收報293.8元,推高大市32點。阿里巴巴(9988)收報258.4元,升1.17%;小米(1810)今早曾創上市新高,見28.8元,收報27.55元,跌0.18%。

藍籌方面,石油股反彈,中海油(0883)升6.11%,收報6.95元,是升幅最大的藍籌。中石化(0386)升4.52%,收報3.47元;中石油(0857)升2.59%,收報2.38元。

手機設備股個別走,舜宇(2382)跌2.43%,收報144.8元,是跌幅最大的藍籌。瑞聲(2018)升0.37%,收報41.2元。

壹傳媒(0282)創辦人兼主席黎智英被加控一項勾結外國勢力危害國家安全罪,壹傳媒收報0.28元,升9.8%。

光伏股續揚,保利協鑫能源(3800)收報1.1元,大升14.58%;協鑫新能源(0451)升4.13%,報0.227元。

中國移動(0941)無運行,收報44.3元,創2006年8月以來新低,跌1.45%。

兩新股今日上市。泡泡瑪特(9992)收報69元,較定價升79.2%;大唐集團(2117)收報4.59元,較定價升0.66%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

中國11月汽車銷量按年增12.6% 料全年銷量跌幅可收窄

黎智英被加控勾結外國勢力、危害國家安全罪 壹傳媒曾升18%

諾貝爾化學獎得主歎UCB車位難求 李嘉誠:我都想要一個!

中國通海金融向大同機械控股股東貸款7000萬 年息12厘

【有片:埋身擊】美元兌離岸人幣有機會再跌