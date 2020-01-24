港股高開高收，午後窄幅向上，收市升95點或0.36%，報26505點，成交金額1359億元，較上日增加23.56%；國指升36點或0.35%，報10452點。恒生科技指數收報8080點，升0.68%。

過去一周，恒指累跌1.23%或330點，跌幅是10月30日後最大，本周表現最佳的是小米（1810），累升8.67%；表現最差的是石藥（1093），累跌8.2%。

國指本周累跌1.62%或172點，跌幅同為10月30日後最大，表現最佳的是阿里健康（0241），累升10.42%；表現最差的是石藥（1093），累跌8.2%。

ATMX向上，騰訊（0700）撐市，收市升1.73%，收報588元，貢獻恒指43點；其次為美團（3690）升2.37%，收報293.8元，推高大市32點。阿里巴巴（9988）收報258.4元，升1.17%；小米（1810）今早曾創上市新高，見28.8元，收報27.55元，跌0.18%。

藍籌方面，石油股反彈，中海油（0883）升6.11%，收報6.95元，是升幅最大的藍籌。中石化（0386）升4.52%，收報3.47元；中石油（0857）升2.59%，收報2.38元。

手機設備股個別走，舜宇（2382）跌2.43%，收報144.8元，是跌幅最大的藍籌。瑞聲（2018）升0.37%，收報41.2元。

壹傳媒（0282）創辦人兼主席黎智英被加控一項勾結外國勢力危害國家安全罪，壹傳媒收報0.28元，升9.8%。

光伏股續揚，保利協鑫能源（3800）收報1.1元，大升14.58%；協鑫新能源（0451）升4.13%，報0.227元。

中國移動（0941）無運行，收報44.3元，創2006年8月以來新低，跌1.45%。

兩新股今日上市。泡泡瑪特（9992）收報69元，較定價升79.2%；大唐集團（2117）收報4.59元，較定價升0.66%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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