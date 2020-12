移民議題近日再次成為坊間熱話,積金局執行董事(政策)余家寶解釋指,強積金計劃(MPF)計劃成員不能單憑英國國民(海外)護照(BNO)證明永久離港;同時,「回鄉證」亦不足夠作為移居中國內地的證明。

余家寶稱,成員如果要以「永久離港」為由申請提早領取MPF,申請人必須先向受託人提交申索表格、相關文件和證據,以及法定聲明,聲明自己在特定日期永久離開香港往其他地方居住,並無意返回香港工作或定居。

她舉例指,「回鄉證」是大部分香港人擁有的旅行證件,單憑回鄉證是不足以作為計劃移居中國內地的證明。申請人需出示其他的證明文件,包括港澳台居民居住證、租住房屋的合約、委聘書等,作為「永久離港」的證明;同樣地,BNO亦不足夠作為移居海外的證明。

早前有報道指,目前只持BNO並不符合以「永久離港」為由提早領取MPF的申請資格,有待明年一月BNO簽證生效後再審批;惟持有回鄉證的申請人,改居長駐中國內地,在宣誓後已獲批。

同時,申請人需要提供其他證明,例如由移居地相關部門簽發的居留許可證、當地租置物業住址證明、水電費賬單等公用事業帳戶,或由香港稅務局發出的離港清稅文件,以便受托人作出審批決定。

積金局發現有犯罪集團,藉近期經濟環境疲弱,教唆計劃成員訛稱永久離港,已向受托人申請提早取回MPF,旨在從中獲利。積金局亦奉勸中介人要提高警愓,切勿墮入教唆他人作出虛假聲明的陷阱。

記者:蔡穎霖

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

中國11月汽車銷量按年增12.6% 料全年銷量跌幅可收窄

黎智英被加控勾結外國勢力、危害國家安全罪 壹傳媒曾升18%

諾貝爾化學獎得主歎UCB車位難求 李嘉誠:我都想要一個!

中國通海金融向大同機械控股股東貸款7000萬 年息12厘

【有片:埋身擊】美元兌離岸人幣有機會再跌