中國11月汽車銷量按年增12.6% 料全年銷量跌幅可收窄
文章日期：2020年12月11日 15:30
中國汽車工業協會（中汽協）公布，全國11月份汽車銷量277萬輛，按年增長12.6%，其中新能源汽車銷量20萬輛，按年增長逾1倍。
中汽協指，截至上月，汽車產銷已連續8個月增長，其中銷量已連續增長7個月，且增速在10%以上。累計今年首11個月，全國汽車產量和銷量分別為2237.2萬輛和2247萬輛，按年減少3%和2.9%，跌幅較首10個月分別收窄1.6個百分點和1.8個百分點。
中汽協常務副會長付炳鋒表示，預計今年全國汽車銷量為2500萬輛，按年跌增幅有望收窄至2%，較原本預計的跌低於10%為佳。
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