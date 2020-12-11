中國汽車工業協會（中汽協）公布，全國11月份汽車銷量277萬輛，按年增長12.6%，其中新能源汽車銷量20萬輛，按年增長逾1倍。

中汽協指，截至上月，汽車產銷已連續8個月增長，其中銷量已連續增長7個月，且增速在10%以上。累計今年首11個月，全國汽車產量和銷量分別為2237.2萬輛和2247萬輛，按年減少3%和2.9%，跌幅較首10個月分別收窄1.6個百分點和1.8個百分點。

中汽協常務副會長付炳鋒表示，預計今年全國汽車銷量為2500萬輛，按年跌增幅有望收窄至2%，較原本預計的跌低於10%為佳。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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