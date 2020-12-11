澳門金管局：適時研究發行數字貨幣的可行性
文章日期：2020年12月11日 14:09
澳門電台報道，澳門金管局表示，正與中國人民銀行保持溝通，跟進「央行數字貨幣」的研發情況，會適時研究發行數字貨幣的可行性，並已計劃修訂貨幣發行制度，增設發行非實體法定貨幣的規範。
澳門金管局指，今年1-3季，移動支付交易逾4000萬筆，交易金額逾 40億元，分別是去年全年的2.5倍及3.3倍。同時補充，按照法律規定，澳門元作為法定流通貨幣，商戶不得拒受。
本月初曾傳出，澳門研賭場用數字人民幣換籌碼，但其後澳門當局回應稱屬「不實報道」。
銀娛（0027）現報61.25元，升0.49%，澳博（0880）跌1.3%，金沙（1928）跌0.8%。
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– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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