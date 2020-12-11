【有片：選股王】中海油現價具備值博率 可候呢個水平買入
文章日期：2020年12月11日 12:30
恒指升74點，收報26485點，成交金額789億元。美股稍為反彈，動力股則急挫後飈升，亞洲股市走勢分化，日台股市及A股下跌，韓股向好。港股高開後升幅收窄，恒指最高升至26700點水平，但很快又回落至26550點水平。友邦（1299）嘗試突破90元阻力位未果，騰訊（0700）也未見有方向，恒指仍是區間上落。
市況仍以炒作個股為主，今早光伏、餐飲、汽車股較強，保利協鑫（3800）預期至2020年年底，硅烷流化牀法（FBR）顆粒硅的有效產能將由目前6,000噸提升至10,000噸，股價一度抽升近30%。九毛九（9922）昨日向上突破後升勢延續，今早再漲3.74%，連帶海底撈（6862）亦升1.49%回試前高位。
汽車股反覆向好，吉利（0175）升4.25%表現較強，擬設立新品牌發展電動車的長汽（2333）亦升1.59%。最強勢的是五菱汽車（0305），集團在11月倍升後，大幅回調達25%低見0.88元，但企穩後又再發力，今早高見1.53元，較前低位升幅達74%。不過今早衝高後急回。現在個股比較反覆和波動，不少炒作較短暫和快速，高追風險難估，能捱得住波幅才入市。
布油升破50美元，3桶油強勢回升，中海油（0883）大漲6.87%。摩通指6月以來累跌20%，對比恒指同期上升8%，表現未受近期油價反彈所帶動，主因是受到美國制裁，導致外資被迫沽貨所致。從基本因素看，現價是吸引的，但回看同樣被制裁的中移動（0941）的走勢，則是急挫後再持續陰跌。究竟中海油能否持續回升成疑，但現價確實具備值博率，可候低於20天線附近入市，跌穿前低位止蝕。
張兆聰