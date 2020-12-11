恒指半日高開高收，早段升幅一度擴大，最多升293點，高見26704點，之後升幅收窄，中午收市升74點或0.28%，報26485點，成交金額789億元；國指升6點或0.06%，報10421點。恒生科技指數收報8051點，升0.32%。

「ATMX」個別走，騰訊（0700）領升，漲2.08%，報590元；阿里巴巴（9988）升1.41%，報259元；美團（3690）升2.44%，報294元；小米（1810）曾創上市新高，見28.8元，收市回軟，跌1.45%，報28元。

三桶油向上，中海油（0883）升6.87%，收報7元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）升3.01%，收報3.42元；中石油（0857）升2.59%，收報2.38元。

英倫銀行批准匯控（0005）、渣打（2888）等銀行恢復派息，匯控半日向上，升0.24%，收報42元；渣打50元關口得而復失，收升1.64%，報49.7元。

香港香格里拉酒店發言人指，因疫情持續促使公司進行架構重組並精簡部份團隊，本月調整人員編制，並在離職方案中獲得最適切的援助。香格里拉（亞洲）（0069）半日收報7.39元，升0.82%。

碧桂園服務（6098）以每股45元，較前收市折讓約9.5%，配售1.73億股，收報47.55元，跌4.33%。

兩新股首掛。泡泡瑪特（9992）半日收報70元，較定價升81.82%；大唐集團（2117）收報4.56元，較定價無升跌。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

香格里拉酒店確認裁員 嘉里酒店成為隔離酒店待政府公布細節

卓佳推IPO智付易 縮減申請IPO凍資期

李嘉誠祝賀兩教授獲諾貝爾化學獎及醫學獎 稱科學重塑人類命運

滬深三大指數向下 創板指跌穿2700點

一個月HIBOR終止12連升

航空業寒冬 香港航空即日炒250人 港航：會依勞工法例提供補償

英倫銀行批准匯控、渣打等銀行恢復派息 匯控漲逾2% 渣打升穿50元

滬深兩市開市上漲 人行本周淨回籠3500億元

恒指高開223點 ATMX走高 泡泡瑪特首掛飈逾倍

碧桂園服務：折讓9.5%配股 籌77億元