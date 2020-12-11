恒指半日升74點 小米破頂後回軟 泡泡瑪特半日升82%
文章日期：2020年12月11日 12:13
恒指半日高開高收，早段升幅一度擴大，最多升293點，高見26704點，之後升幅收窄，中午收市升74點或0.28%，報26485點，成交金額789億元；國指升6點或0.06%，報10421點。恒生科技指數收報8051點，升0.32%。
「ATMX」個別走，騰訊（0700）領升，漲2.08%，報590元；阿里巴巴（9988）升1.41%，報259元；美團（3690）升2.44%，報294元；小米（1810）曾創上市新高，見28.8元，收市回軟，跌1.45%，報28元。
三桶油向上，中海油（0883）升6.87%，收報7元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）升3.01%，收報3.42元；中石油（0857）升2.59%，收報2.38元。
英倫銀行批准匯控（0005）、渣打（2888）等銀行恢復派息，匯控半日向上，升0.24%，收報42元；渣打50元關口得而復失，收升1.64%，報49.7元。
香港香格里拉酒店發言人指，因疫情持續促使公司進行架構重組並精簡部份團隊，本月調整人員編制，並在離職方案中獲得最適切的援助。香格里拉（亞洲）（0069）半日收報7.39元，升0.82%。
碧桂園服務（6098）以每股45元，較前收市折讓約9.5%，配售1.73億股，收報47.55元，跌4.33%。
兩新股首掛。泡泡瑪特（9992）半日收報70元，較定價升81.82%；大唐集團（2117）收報4.56元，較定價無升跌。
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支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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