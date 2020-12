恒指半日高開高收,早段升幅一度擴大,最多升293點,高見26704點,之後升幅收窄,中午收市升74點或0.28%,報26485點,成交金額789億元;國指升6點或0.06%,報10421點。恒生科技指數收報8051點,升0.32%。

「ATMX」個別走,騰訊(0700)領升,漲2.08%,報590元;阿里巴巴(9988)升1.41%,報259元;美團(3690)升2.44%,報294元;小米(1810)曾創上市新高,見28.8元,收市回軟,跌1.45%,報28元。

三桶油向上,中海油(0883)升6.87%,收報7元,是升幅最大的藍籌,中石化(0386)升3.01%,收報3.42元;中石油(0857)升2.59%,收報2.38元。

英倫銀行批准匯控(0005)、渣打(2888)等銀行恢復派息,匯控半日向上,升0.24%,收報42元;渣打50元關口得而復失,收升1.64%,報49.7元。

香港香格里拉酒店發言人指,因疫情持續促使公司進行架構重組並精簡部份團隊,本月調整人員編制,並在離職方案中獲得最適切的援助。香格里拉(亞洲)(0069)半日收報7.39元,升0.82%。

碧桂園服務(6098)以每股45元,較前收市折讓約9.5%,配售1.73億股,收報47.55元,跌4.33%。

兩新股首掛。泡泡瑪特(9992)半日收報70元,較定價升81.82%;大唐集團(2117)收報4.56元,較定價無升跌。

