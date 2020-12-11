黎智英被加控勾結外國勢力、危害國家安全罪 壹傳媒曾升18%
文章日期：2020年12月11日 14:36
14:25更新
壹傳媒（0282）創辦人兼主席黎智英早前被控一項欺詐罪，他今日（11日）被加控一項勾結外國勢力危害國家安全罪，將於明日（12日）早上於西九龍裁判法院提堂。
壹傳媒股價午後反彈，最高見0.3元，升17.65%，現報0.285元，升11.77%。
12:17PM
無綫新聞引述消息指黎智英被加控勾結外國勢力、危害國家安全罪。據報明日(12日)提堂。NOW新聞指，涉及受訪時呼籲外國制裁香港。
壹傳媒（0282）半日收報0.25元，跌1.96%。
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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