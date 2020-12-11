黎智英被加控勾結外國勢力、危害國家安全罪 壹傳媒曾升18%

14:25更新

壹傳媒（0282）創辦人兼主席黎智英早前被控一項欺詐罪，他今日（11日）被加控一項勾結外國勢力危害國家安全罪，將於明日（12日）早上於西九龍裁判法院提堂。

壹傳媒股價午後反彈，最高見0.3元，升17.65%，現報0.285元，升11.77%。

12:17PM

無綫新聞引述消息指黎智英被加控勾結外國勢力、危害國家安全罪。據報明日(12日)提堂。NOW新聞指，涉及受訪時呼籲外國制裁香港。

壹傳媒（0282）半日收報0.25元，跌1.96%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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